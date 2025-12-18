В РТ создан комитет по организации года «Казань – культурная столица исламского мира»

В Татарстане утвердили состав организационного комитета по подготовке мероприятий по случаю признания Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году. Соответствующее распоряжение Кабмина РТ было опубликовано на сайте правовых актов.

В состав вошли премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

«В 60-дневный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Республике Татарстан года "Казань – культурная столица исламского мира"», – пишется в документе.