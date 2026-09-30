В РТ учащимся рассказывают о значимости воссоединения новых регионов

Фото: пресс-служба общества «Знание»

При поддержке «Навигаторов детства» Российское общество «Знание» организовало цикл мероприятий для школьников и студентов ссузов, посвященный Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Лекторами выступили советники директоров по воспитанию. К акции присоединились более чем 1000 школ, 60 колледжей и техникумов Татарстана, сообщает пресс-служба общества.

Лекторы «Знания» представили школьникам и студентам полную хронологию исторических событий.

«Понимание прошлого служит тем основанием, которое позволяет нам осмысленно реагировать на проблемы сегодняшнего дня и находить верные пути решения. Опыт веков учит: сплоченность народа всегда давала ему силы преодолевать любые преграды. Сообща наши предки отстаивали независимость, возводили города, расширяли границы, развивали науку и приумножали культурное наследие. Однако единение проявляется не только в великих свершениях – оно складывается из будничного взаимодействия: учебы и семейных дел, спортивных увлечений и общих инициатив, а также искреннего стремления поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации», – заметила лектор общества «Знание», заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Мероприятия по случаю памятной даты может провести каждый, используя материалы Общества «Знание» из «Библиотеки готовых лекций»: «Возвращение в состав России: сила в единстве» и «Сильны единством. Как в новые регионы приходит мирная жизнь».

Кроме того, 29 сентября, накануне Дня воссоединения, общество «Знание» провело форум «Время Единства» в Национальном центре «Россия». Студенты московских вузов и колледжей, представители работающей молодежи и государственные служащие обсудили историческую память, преемственность поколений, культуру и развитие новых регионов.