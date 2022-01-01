Три работодателя в РТ выплатили долги по зарплате на общую сумму более 2,8 млн рублей

Три работодателя в Татарстане погасили задолженность перед работниками по зарплате на общую сумму более 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба Минтруда РТ.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате, в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, погашена задолженность по заработной плате тремя работодателями Республики Татарстан», — говорится в сообщении ведомства.

В Зеленодольском районе ООО «Регион-Пронтех» погасило долг на общую сумму 1 059,7 тыс. руб. перед 68 работниками. В Нижнекамском районе ИП Захаркин А. А. рассчитался перед 43 работниками и выплатил им 843,3 тыс. руб. Также ИП Никитина Р. А. в Нижнекамском районе перед 40 работниками погасила долг на общую сумму 922,1 тыс. руб.