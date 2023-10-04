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В РТ стартует проект по психолого-педагогической помощи семьям от «Движения Первых»
В Татарстане стартует проект «Выбор» для детей от 10 до 17 лет и их родителей. С сентября по ноябрь 2 раза в неделю на базе коворкинга «Добрая Казань» будут проходить практические офлайн-занятия для групп по 10 детей, сообщила пресс-служба татарстанского отделения «Движения Первых».
«Современная среда более сложная, и подростки значительную часть жизни проводят в онлайне. Проект „Выбор“ создан для тех семей, которые обеспокоены тем, что, по их мнению, ребенок проводит в виртуальном мире чрезмерно много времени. Он представляет собой психолого-педагогическое сопровождение для детей, которые увлечены цифровыми устройствами больше, чем реальной жизнью. В нем могут принять участие до 40 подростков», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.
Кроме того, запланированы регулярные встречи с экспертами в сфере педагогики, психологии и медицины, а также практические семинары для родителей.
Записаться или узнать более подробную информацию можно по телефону 89872391217 или в социальных сетях проекта. «Выбор» реализуется победителем грантового конкурса «Движения Первых» совместно с «Домом Трудолюбия Иоанна Кронштадтского».
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