В РТ стартует проект по психолого-педагогической помощи семьям от «Движения Первых»

В Татарстане стартует проект «Выбор» для детей от 10 до 17 лет и их родителей. С сентября по ноябрь 2 раза в неделю на базе коворкинга «Добрая Казань» будут проходить практические офлайн-занятия для групп по 10 детей, сообщила пресс-служба татарстанского отделения «Движения Первых».

«Современная среда более сложная, и подростки значительную часть жизни проводят в онлайне. Проект „Выбор“ создан для тех семей, которые обеспокоены тем, что, по их мнению, ребенок проводит в виртуальном мире чрезмерно много времени. Он представляет собой психолого-педагогическое сопровождение для детей, которые увлечены цифровыми устройствами больше, чем реальной жизнью. В нем могут принять участие до 40 подростков», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Кроме того, запланированы регулярные встречи с экспертами в сфере педагогики, психологии и медицины, а также практические семинары для родителей.

Записаться или узнать более подробную информацию можно по телефону 89872391217 или в социальных сетях проекта. «Выбор» реализуется победителем грантового конкурса «Движения Первых» совместно с «Домом Трудолюбия Иоанна Кронштадтского».

Указ о создании «Движения Первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением Первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.