В РТ стартует новый сезон образовательного проекта по кибербезопасности для молодежи

В Татарстане продолжается реализация образовательного проекта «Ох, цифровая гигиена», направленного на формирование цифровой грамотности и кибербезопасности среди школьников и студентов. Проект реализуется РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Росмолодежь.Гранты, Минмолодежи РТ и аппарата антитеррористической комиссии республики.

В новом сезоне созданы 9 видеороликов длительностью от 6 до 15 минут. Контент посвящен важным темам: финансовой грамотности, опасным знакомствам в сети, мошенническим схемам, сектам в интернете, ИИ-скамерам, безопасности на маркетплейсах и сохранению ментального здоровья при пользовании соцсетями.

«С помощью интересного и познавательного видеоконтента подросткам и молодежи предлагается руководство по безопасному поведению в интернете, минимизации и предотвращению неприятных инцидентов в сети и офлайн», – отмечают организаторы.

Каждый выпуск сопровождается понятными советами и чек-листами: как действовать при кредитных задолженностях, фразы, которые настораживают в общении с незнакомцами, и другие рекомендации по безопасной жизни в цифровом пространстве.

Проект реализуется с 2022 года, ранее уже было создано 25 видеороликов. Новые выпуски доступны для просмотра в сообществе «Мы – это мир!» во ВКонтакте.