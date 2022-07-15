В РТ стартовала заявочная кампания на конкурс молодых писателей «Иделем акчарлагы»

В Татарстане стартовала заявочная кампания на ежегодный конкурс молодых писателей «Иделем акчарлагы», который в этом году проводится уже в 22-й раз. Татароязычные писатели представят свои поэтические, прозаические и драматические произведения, а также тексты, относящиеся к детской литературе, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Конкурс молодых татарских писателей имеет большую историю. Могут поучаствовать ребята с 14 до 30 лет. Он проводится с целью популяризации татарского языка и поддержки молодых писателей. После конкурса пройдет творческая школа, в рамках которой запланированы тематические лекции, мастер-классы, встречи с писателями и представителями татарских изданий», — отметила директор молодежного центра «Идел» Зульфия Ибляминова.

Конкурс проводится в три этапа: отбор произведений, оценка их членами жюри и работа творческой школы. По словам Ибляминовой, по итогам конкурса будет выпущен сборник с текстами молодых писателей, дошедших до третьего этапа.

Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят известные писатели, поэты и драматурги. Заявки принимаются до 23.59 30 сентября 2022 года по электронной почте: idelem.akcharlagi@gmail.com.