В РТ стартовал прием заявок на конкурс краеведческих работ имени Каюма Насыри

До 20 октября 2026 года в Татарстане принимаются заявки на II Республиканский конкурс краеведческих работ имени Каюма Насыри. К участию приглашаются жители республики от 16 лет – индивидуально, коллективами или семьями. Об этом сообщают организаторы.

Конкурс проводится заочно в два этапа и направлен на сохранение исторической памяти, популяризацию истории родного края и сбор уникальных материалов из личных, семейных и коллективных архивов. Конкурсные работы географически ограничиваются пределами Республики Татарстан.

Для участия необходимо направить заявку и комплект конкурсных материалов – не более одной работы в каждой номинации. Оргкомитет определит шорт-лист до 1 ноября 2026 года. Отобранные работы с 1 по 20 ноября 2026 года будут размещены на официальном сайте Национального музея РТ и ресурсах организаторов для онлайн-голосования, в котором примут участие как жюри, так и все пользователи интернета. Итоги подведут до 1 декабря 2026 года.

Номинации конкурса:

«Одна страна – тысяча традиций». Краеведческие маршруты о том, как в одном районе сосуществуют обычаи татар, русских, чувашей, марийцев и других народов;

«Истоки Татарстана». Работы, посвященные Волге – Идель;

«Голоса предков: семейные хроники в аудио и видео». Записи баитов и мунаджатов, интервью с родственниками, воспоминания пожилых жителей в формате аудио- или видеоподкастов;

«Татарская деревня глазами ребенка». Рисунки, сочинения и мини-исследования школьников о родном селе;

специальная номинация от АНО «ТН-Наследие» «Семейные традиции». Истории об уникальных семейных ритуалах, праздниках и реликвиях.

Общий призовой фонд конкурса составляет 335 000 рублей. В каждой основной номинации победители получат: за I место – от 25 000 до 50 000 рублей, за II место – от 10 000 до 40 000 рублей, за III место – от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от номинации.