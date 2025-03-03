В РТ стартовал набор волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства

В Татарстане стартовал набор волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Стать волонтером можно от 14 лет, для этого необходимо пройти регистрацию.

Основные критерии отбора: профиль волонтера на платформе Добро.рф должен быть подтвержден на Госуслугах, готовность принять участие в проекте, коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы), стрессоустойчивость. В 2025 году голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Волонтёры помогут привлечь участников, объяснить цели и значение голосования для родного города, будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет принять участие в голосовании.

«Ежегодно мы реализуем волонтёрскую программу при реализации Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Помощь волонтёров – это большой вклад в развитие не только городской инфраструктуры, но и нашей республики в целом. Благодаря волонтёрам у нас есть возможность привлечь к важным государственным решениям как можно больше граждан. Отметим, что волонтёрская деятельность в целом помогает воспитывать социально ответственных личностей, что соответствует и целям национального проекта «Молодежь и дети», - добавил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

Операторами волонтерской программы является Минмолодежи РТ совместно с АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

Отметим, что в 2024 году информировать граждан помогали 617 волонтёров по всему Татарстану. По итогам работы волонтёры раздали 40 тыс. буклетов с информационными материалами.