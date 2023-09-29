В РТ стартовал молодежный форум в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма

Сегодня состоялось открытие Республиканского форума «Конструктив». «Конструктив» – это трехдневное мероприятие, на котором участники вместе с экспертами и специалистами сосредоточатся на обсуждении вопросов безопасности: информационной, психологической и физической, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Форум реализуется в рамках Республиканской подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014—2025 годы» Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» совместно с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.

«Говоря о профилактике в молодежной среде, нельзя игнорировать тот факт, что сегодня для молодежи нет как такового разделения на реальный и виртуальный мир. Это единое пространство. Молодые люди проводят там очень много времени. Очень важно объяснить правильно себя позиционировать и общаться в сети. Ключевым навыком для молодежи является критическое мышление. На форуме «Конструктив» вместе со спикерами обсуждают как раз эти вопросы — важные аспекты безопасности и психологического здоровья, а также участники учатся конструктивно мыслить и действовать в современных условиях», — рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина на открытии Республиканского форума «Конструктив».

«Конструктив» объединяет различные форматы мероприятий, включая лекции, активные обсуждения, открытые диалоги, сессии нетворкинга, практические занятия и мастер-классы. В рамках форума будут действовать несколько площадок:

Открытая образовательная программа, доступная для всех желающих;

Хакатон, предназначенный для молодежных помощников руководителя аппарата АТК в РТ;

Республиканская научно-практическая конференция, посвященная теме «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в профессиональных образовательных организациях»;

Спецпрограмма для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, организованная «Движением Первых» Республики Татарстан.

«Традиционно, "Конструктив" — это площадка, которая посвящена как медиа-контенту в сфере профилактики экстремизма и терроризма и безопасности, так и построению диалога на важные темы в реальности и в сети "Интернет". В этот момент мы возвращаемся к названию и отмечаем, что, в первую очередь, это все должно быть конструктивно», — добавила первый заместитель председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РТ Алла Кондратьева.

Открытие форума плавно перешло в панельную дискуссию на тему «Психологическое здоровье человека как ключ для защиты от манипуляций и вербовки». Эта дискуссия стала отправной точкой форума, на который было подано свыше 1900 заявок из всех 45 муниципальных образований РТ.

«В этом году на форум "Конструктив" было подано более 1900 заявок. На протяжении этих трех дней нас ждет действительно большая и продуктивная работа, по итогу которой будет разработан уникальный авторский контент в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма», — отметил президент РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» Никита Баталов.

Республиканский форум «Конструктив» станет местом для обсуждения важных аспектов безопасности и психологического здоровья, а также научит конструктивно мыслить и действовать в современном мире.