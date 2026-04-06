В РТ стартовал конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности 2026»

Начался всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности 2026», сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Согласно ведомству, соревнование проводится правительством РФ ежегодно с 2000 года. Основная задача –выявление отечественных организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, а также развитие форм социального партнерства на предприятиях.

Конкурс проходит в два этапа – региональный и федеральный. Участие бесплатное.

В 2026 году соревнование проводится по 17 номинациям:

За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы

За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы

За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы

За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы

За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы

За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы

За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы

За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы

За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы

За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы

Малая организация высокой социальной эффективности

За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий

За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы

За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы

За трудоустройство инвалидов в организации

За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы

За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы

В Татарстане уполномоченным органом по организации и проведению регионального этапа является Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Заявки размещаются в электронном кабинете в срок до 10 июня 2026 года.

Телефоны для справок: 8 (843) 557-21-22, 557-21-15. Более подробная информация об условиях участия и порядке проведения конкурса опубликована на сайте ведомства