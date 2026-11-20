Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил положение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Конкурс пройдет с 16 ноября по 30 декабря 2026 года в три этапа: заявочный (16–25 ноября), заочный (1–11 декабря) и очный (25–30 декабря). Организаторами выступают Министерство по делам молодежи РТ и центр «Навигатор». Участниками могут стать граждане РФ старше 18 лет, проживающие в Татарстане и имеющие стаж в сфере молодежной политики не менее года. Победители прошлых лет к участию не допускаются.

Конкурс включает семь номинаций: пять индивидуальных («Управление молодежной политикой», «Управление учреждением молодежной политики», «Технологии работы с молодежью», «Молодежная политика и воспитательная работа», «Управление талантами и раскрытие потенциала в организациях») и две командные («Команда муниципалитета» и «Руководитель и председатель профсоюзной организации – социальные партнеры в сфере труда»).

Победители в индивидуальных номинациях получат от 5 тыс. до 100 тыс. рублей, в командных – от 5 тыс. до 60 тыс. рублей. Общий премиальный фонд составляет 620 тыс. рублей.

Победители конкурса могут быть рекомендованы для участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Апелляция на решения жюри не предусмотрена.