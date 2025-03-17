В РТ стартовал комплекс мероприятий для школьников и студентов «Конструктивный диалог»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Стартовал комплекс развивающих мероприятий для школьников и студентов Татарстана «Конструктивный

диалог». Мероприятия, по замыслу их организаторов, нацелены на профилактику экстремизма и идеологии терроризма среди подростков и молодежи. Они состоятся в каждом муниципалитете республики, сообщают инициаторы проекта.

Весенний цикл мероприятий продлится с 17 марта по 18 апреля. Он будет состоять более чем из 100 событий – в каждом районе традиционно будет организовано по два мероприятия для школьников и студентов. Также в этом году «Конструктивный диалог» охватит новую аудиторию: пройдут мероприятия для родителей и педагогов.

«Родители и педагоги играют важную роль в формировании мировоззрения и ценностей подростков. Укрепление знаний родителей и педагогов о современных угрозах позволит им более эффективно выявлять и предотвращать потенциальные риски, а также оказывать поддержку для подростков в сложных ситуациях. Важно не только предупреждать о возможных опасностях, но и формировать у молодежи критическое мышление, умение различать информацию и оценивать ее последствия», – заявил руководитель Республиканской программы «Мы – это мир!» Андрей Егоров.

Спикерами выступают общественные и молодежные помощники руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. Мероприятия проходят в интерактивном формате – это лектории, кейс-чемпионаты, квизы и викторины.

Тематика – профилактика экстремизма и идеологии терроризма. На лекториях участникам собираются рассказать о манипуляциях и вербовке, как распознать их и обезопасить себя, о буллинге и травле, об их причинах и последствиях, «о деструктивных течениях, [об] основных смысловых узлах этих течений и способах вовлечения», а также о цифровой гигиене, «включая кибербуллинг, защиту личных данных, безопасные пароли, легкие деньги в интернете, мошенничество, деструктивные сообщества в социальных сетях, вербовку в экстремистские организации, финансирование террористических организаций и другие важные аспекты безопасности в интернете».

Кейс-чемпионат позволит участникам погрузиться в реальные случаи, разобрать их и предложить своё решение ситуации. А квиз и викторина помогут проверить знания подростков «в области цифровой гигиены и культуры национального единства» РТ.

В текущем году проект масштабирован, он пройдет в две волны – весеннюю в марте-апреле и осеннюю в сентябре-октябре, что позволит охватить как можно больше подростков и молодых людей.

Проект реализуется Академией творческой молодежи РТ и Ресурсным центром молодежи РТ при поддержке гранта Раиса РТ на развитие гражданского общества, аппарата антитеррористической комиссии в РТ, Министерства по делам молодежи РТ и Министерства образования и науки РТ.

Проект впервые был реализован осенью 2024 года. В рамках осеннего цикла мероприятий состоялось свыше 165 мероприятий во всех муниципальных образованиях РТ с общим охватом более 15,5 тыс. человек.