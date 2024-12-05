В РТ стартовал итоговый слет патриотических объединений

Сегодня в Татарстане стартовал итоговый слет руководителей патриотических объединений. Участие в нем приняли лидеры молодежных организаций, эксперты в области психологии, коммуникаций и работы с молодежью. Об этом сообщили в региональном отделении Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан.

Открытие слета ознаменовалось приветственными словами почетных гостей. Андрей Мордвинов, член координационного совета поискового движения России в ПФО и председатель РМОО ПО «Вектор», подчеркнул: «Работа с молодежью — это ответственность перед будущим. Мы не просто передаем знания, но и формируем характеры, воспитываем любовь к Родине». На открытии также присутствовали Альбина Гуревич, исполняющая обязанности директора Республиканского центра молодежных формирований «Форпост», и Екатерина Маховицына, главный специалист регионального отделения РВИО РТ.

Образовательная программа началась с вводной лекции, где участникам рассказали о значении правильной работы с молодежью и необходимости внедрения современных методов. Помимо знакомства с коллегами, руководители патриотических объединений обсудили инструменты вовлечения молодежи в активную социальную деятельность, а также способы повышения эффективности мероприятий. Для усиления коммуникации был проведен тренинг на знакомство, который стал площадкой для обмена опытом и поиска новых партнеров.

Особое внимание было уделено практическим занятиям и лекциям от ведущих экспертов. Николай Разыграев, действительный член «Общероссийской психотерапевтической лиги» и эксперт Академии Транскультуральной психотерапии, представил две ключевые темы: «Теория поколений» и «Управление конфликтами».



В рамках слета также выступили другие спикеры. Анита Разыграева, бизнес-коуч и исполнительный директор Академии Транскультуральной терапии, поделилась рекомендациями по развитию лидерских качеств и работе с мотивацией молодежи. Разыграев провел лекции о поколениях и методах управления конфликтами. Иван Пичугин, пресс-секретарь регионального отделения РВИО РТ, рассказал о ведении социальных сетей, а также представил примеры эффективного контента для вовлечения молодежи.

Слет служит не только образовательной площадкой, но и местом объединения людей, которые работают с молодежью, создавая основу для будущих успешных инициатив. Участники не только приобрели новые знания, но и нашли вдохновение для развития патриотической деятельности в своих регионах.