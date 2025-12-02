news_header_top
Общество 2 декабря 2025 10:33

В РТ создан оргкомитет к 60-летию Государственного академического симфонического оркестра

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил организационный комитет по подготовке и проведению в 2026 году празднования 60-летия Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Председателем организационного комитета назначена заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Заместителем председателя утверждена министр культуры РТ Ирада Аюпова, секретарем – начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабинета министров Ляйсан Низамова.

Организационный комитет должен в течение 60 дней утвердить план подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры РТ.

#государственный симфонический оркестр РТ #кабинет министров рт
