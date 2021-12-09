В РТ создан электронный каталог территорий с высоким туристическим потенциалом

В Татарстане создали цифровой каталог земельных участков с высоким туристско-рекреационным потенциалом. Платформа, разработанная Фондом «Институт развития городов Республики Татарстан», отображает только те территории, которые оценены Дирекцией по развитию природных территорий и экотуризма Фонда как обладающие таким статусом. В других регионах РФ, подчеркивают в пресс-службе Института развития городов РТ, подобных цифровых каталогов нет.

Пользователи смогут посмотреть расположение земельных участков относительно объектов сервиса, инженерных коммуникаций, культурно-исторических и природных достопримечательностей. Кроме того, к онлайн-инструменту для предпринимателей подключена публичная кадастровая карта, генеральные планы и планы землепользования. Прежде получить такой объем информации можно было только при сборе данных с нескольких ресурсов, отмечают разработчики.

Выбрав район Татарстана, пользователь сможет задать нужные параметры, на карте будут отображены «слои», по которым можно будет оценить рекреационный потенциал территории. Здесь же можно выбрать участки под объекты отдыха, заброшенные базы отдыха, проекты рекреационных зон и действующие объекты отдыха. Участок можно оценить на удаленность или включенность в особо охраняемую природную территорию (ООПТ), расположение по отношению к объектам природного и культурного наследия, а также увидеть близрасположенные сервисы.

Цифровой каталог будет доступен как предпринимателям, так и главам муниципальных районов Татарстана. Ресурс ускорит учет существующих и поиск новых земельных участков, упростит работу сотрудников Палаты имущественных и земельных отношений, управлений архитектуры, экономики, в том числе при диалогах с предпринимателями, выбирающими участок для проектов на природе. Этот же инструмент, считают разработчики, привлечет внимание инвесторов к природным территориям.

Первые пользователи цифрового каталога смогут оставить свои отзывы о его работе, их проанализируют, чтобы улучшить функционал платформы.

Развитие природного и экологического туризма в Татарстане стартовало в 2020 году. Задача – сделать природу доступной для людей без ущерба экосистеме. Первый шаг – создание туристско-рекреационных кластеров на Голубых озерах и в Камском устье. В 2021 году сформирована Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов РТ, ее цель – обеспечить жителей и туристов условиями для отдыха и оздоровления на природных территориях Татарстана и провести образовательную программу по развитию экотуризма и объектов отдыха для предпринимателей. Кроме того, дирекция помогает предпринимателям запускать новые бизнес-проекты, предоставляет методическую и консультативную поддержку. Это, в свою очередь, стало актуальным благодаря тому, что 8 июля Госсоветом Татарстана при содействии дирекции и Госкомитета РТ по туризму были приняты изменения в Земельный Кодекс Республики Татарстан. Теперь земельный участок в муниципальной и государственной собственности можно получить в аренду без торгов.