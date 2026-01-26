В РТ состоится Единый день приема участников СВО и членов их семей по вопросам выплат

Единый день приема участников СВО и членов их семей по вопросам получения выплат состоится в Татарстане 6 февраля. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Мероприятие пройдет в Региональной общественной приемной Председателя партии в РТ (г. Казань, ул. Карла Маркса д. 31/7) с 10:00 до 14:00.

На приеме особое внимание уделят разъяснению порядка предоставления выплат, связанных с ранением и гибелью. Консультировать посетителей будет представитель Военного комиссариата Татарстана, который поможет разобраться в конкретных ситуациях и процедурах.

Чтобы задать свой вопрос эксперту, необходимо предварительно записаться. Сделать это, а также оставить обращение или уточнить информацию можно: