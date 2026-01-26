В РТ состоится Единый день приема участников СВО и членов их семей по вопросам выплат
Единый день приема участников СВО и членов их семей по вопросам получения выплат состоится в Татарстане 6 февраля. Об этом сообщается на сайте «Единой России».
Мероприятие пройдет в Региональной общественной приемной Председателя партии в РТ (г. Казань, ул. Карла Маркса д. 31/7) с 10:00 до 14:00.
На приеме особое внимание уделят разъяснению порядка предоставления выплат, связанных с ранением и гибелью. Консультировать посетителей будет представитель Военного комиссариата Татарстана, который поможет разобраться в конкретных ситуациях и процедурах.
Чтобы задать свой вопрос эксперту, необходимо предварительно записаться. Сделать это, а также оставить обращение или уточнить информацию можно:
- по телефону: 8 (843) 238-10-00;
- в мессенджере по номеру: 8 (987) 205-00-63;
- по электронной почте: op@tatarstan.er.ru.