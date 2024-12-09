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В РТ сократилось число жителей, готовых участвовать в антикоррупционных мероприятиях
В рамках госпрограммы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» ежегодно проводятся социологические исследования отношения населения к коррупции. С 2011 года число опрошенных, которые хоть раз сталкивались с коррупционной ситуацией, сократилось вдвое, как и количество жителей, готовых принимать участие в антикоррупционных мероприятиях. Об этом сообщил министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин на Республиканском антикоррупционном форуме «Алма — бирмә», приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией.
В своем выступлении он также отметил, что одной из мер профилактики коррупции служит антикоррупционная экспертиза, направленная на устранение коррупционных рисков в нормативных правовых актах. Министерство осуществляет антикоррупционную проверку проектов актов республиканского и муниципального уровней.
По словам министра, если выявленные коррупциогенные факторы устраняются на стадии проектирования, то факторы, выявленные в муниципальных актах, могут уже быть использованы для совершения корыстных проступков.
«За 2023 год и 10 месяцев текущего года Министерством проведена экспертиза в отношении более 45 тыс. муниципальных актов, в 655 из них выявлены 950 коррупциогенных факторов», - уточнил Рустем Ильдусович. Работа по устранению недостатков не завершена. В настоящее время требуется устранить 72 корупциогенных фактора в 41 акте.
Основной причиной возникших нарушений, связанных с несвоевременной актуализацией нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции и низкой активностью в проведении антикоррупционных мероприятий, является недавняя смена или отсутствие назначения ответственных работников в органах.
В целом доля должностных лиц по профилактике коррупционных и иных правонарушений со стажем более трех лет в органах государственной власти составляет 69%, а в органах местного самоуправления — 80%.
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