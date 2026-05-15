В РТ сократили сроки согласования документов с ресурсоснабжающими организациями

С момента запуска в Татарстане Единого кабинета согласований (ЕКС) к платформе присоединились 43 ресурсоснабжающие организации (РСО). Благодаря этому срок предоставления ответов от РСО сократился с 90 до 5 дней, что ускоряет реализацию инвестпроектов.

Всего в сервисе зарегистрировано более 380 пользователей. К системе подключены министерства и подведомственные организации, муниципальные органы власти, ресурсоснабжающие и сетевые организации, операторы мобильной и фиксированной связи, а также нефтяные компании, что обеспечивает комплексный подход к согласованию документации.

На ресурсе оказано 280 услуг. Платформа обеспечивает полный цикл электронного взаимодействия по процедурам технологического присоединения. Среди них:

выдача технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

обмен сведениями о существующих и проектируемых сетях и объектах инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, согласование проекта трассы, инженерно-топографического плана;

согласование съемки текущих изменений с РСО, являющимися собственниками сетей и объектов инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуры, выявленных при проведении съемки текущих изменений.

Напомним, что ЕКС в Республике Татарстан представляет собой электронную платформу, созданную для оптимизации процедур технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры. Система направлена на сокращение сроков предоставления услуг, упрощение взаимодействия между органами власти, ресурсоснабжающими организациями и бизнесом.

Функциональным оператором платформы является Министерство экономики РТ, техническим оператором – Центр цифровой трансформации РТ, оператором, осуществляющим хранение и обработку данных, выступает Фонд пространственных данных РТ.

