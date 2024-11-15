В РТ снижается остаточная вместимость полигонов ТКО

Сегодня состоялось заседание комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, на котором депутаты заслушали информацию о деятельности Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Также парламентарии рассмотрели ряд федеральных законопроектов. Заседание вел председатель комитета Азат Хамаев.

Информацию о деятельности управления Росприроднадзора представил руководитель ведомства Фаяз Шакиров, который напомнил, что ведомство занимается реализацией федеральных проектов на территории Татарстана, Марий Эл и Чувашии.

«На подведомственной территории в реестре объектов негативного воздействия числится около 5 тысяч объектов, в том числе 247 объектов I категории, – сообщил Фаяз Шакиров. – В 2024 году Управлением предоставлено 5420 государственных услуг, 97% – в электронном виде».

По словам докладчика, одним из наиболее острых считается вопрос соблюдения природоохранного законодательства в области обращения с ТКО.

«Проанализирована остаточная вместимость полигонов ТКО, – сказал руководитель ведомства. – В поднадзорных территориях завершен срок эксплуатации у более чем 70% объектов размещения отходов (ОРО). Так, в Западной зоне эксплуатируется 18 из 25 ОРО, в Восточной – 17 из 19. К 2023 году завершен срок эксплуатации 32 объектов. Согласно сведениям эксплуатирующих организаций, в 2024 году в Западной зоне возможна эксплуатация только 10 полигонов, а в 2025 году в эксплуатации их останется всего 5. В 2024 году в Восточной зоне остаточная вместимость имеется у 12 полигонов, в 2025 году – останется 11. Исчерпана вместимость полигонов в Менделеевском, Сармановском, Черемшанском, Актанышском и других районах, в 2024 году исчерпана мощность Арского, Камско-Устьинского, Тетюшского и Азнакаевского районов. Таким образом, в 2024 году в Татарстане остаточная вместимость имеется лишь у 22 полигонов, в 2025 году ею будут располагать всего 16 полигонов».

Отсутствие остаточной вместимости объектов размещения отходов, по его словам, служит основанием для отказа в утверждении лимитов на размещение отходов.

«Предприятия будут вынуждены вносить платежи за негативное воздействие на окружающую среду со 100-кратным повышающим коэффициентом», – добавил спикер.

Во взаимодействии с прокуратурой в текущем году проведено 988 контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе 295 внеплановых проверок.

В итоге составлено 508 протоколов, предъявлено 57 исков по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде, на сумму более 4 млрд рублей.

В ходе контрольной (надзорной) проверки выявлено 132 нарушения условий недропользования, из них 93 существенных нарушения.

Принявшие участие в обсуждении Азат Хамаев, заместитель председателя комитета Назип Хазипов и депутат Николай Атласов обратили внимание на вопросы о сроках строительства мусороперерабатывающего завода в Казани. Также они интересовались условиями лицензирования деятельности по утилизации отходов, перспективными проектами переработки полиэтиленовых остатков производства в качестве вторичного сырья и другими вопросами.