В РТ школьник услышал звук извещателя и вывел из горящего дома трех младших сестер

Сообщение о том, что в деревне Кня-Баш Кукморского района горит дом, поступило сегодня в 16.20 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову пожарные локализовали, а после потушили возгорание на площади 68 кв. метров. Выяснилось, что пока хозяйка дома была в огороде, в доме начался пожар. На дым сработали пожарные извещатели, которые установлены в помещениях. Старший 12-летний мальчик услышал звук извещателя и, не теряя ни минуты, вывел из дома трех младших сестер – 11, 7 и 2 лет. Благодаря отваге мальчика, его сестренки не пострадали.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Причина пожара устанавливается.