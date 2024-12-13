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В РТ шесть предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
В Республике Татарстан шесть сельскохозяйственных предприятий с начала года стали участниками национального проекта «Производительность труда». Об этом стало известно в ходе рабочей встречи представителей Минсельхозпрода РТ с участием первого замглавы ведомства Ленара Гарипова и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Татарстана.
В 2024-м участниками нацпроекта стали шесть предприятий: ООО «Вахитово», ООО «АК Барс Пестрецы», ООО «Агрофирма Возрождение», ООО «Молко», СХПК «ТАН». Средний экономический эффект этих предприятий составил 12,6 млн рублей.
Гарипов отметил важность использования инструментов бережливого производства и необходимость активного вступления курируемых организаций в нацпроект. При этом подчеркнул их особенность:
«Предприятия АПК – это живой механизм, который реагирует на сезонность, климат, а также условия содержания КРС», – сказал первый замминистра.
Напомним, нацпроект продлён до 2030 года и станет частью федерального проекта нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Критерии отбора предприятий в проект остались прежними: это компании с выручкой от 400 млн рублей и долей иностранного участия в уставном капитале не более 50%.
Наряду с нацпроектом со следующего года будет оказываться господдержка предприятиям с выручкой от 200 млн рублей.
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