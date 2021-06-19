В РТ сбили идущих по трассе бабушку с внучкой, женщина погибла, ребенка госпитализировали

ДТП произошло накануне вечером на трассе Нижние Вязовые – станция Албаба. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Момент аварии попал на видеорегистратор проезжающего мимо водителя. На ролике видно, как автомобиль выехал на встречку и не успевает затормозить перед 65-летней женщиной и ребенком 12 лет. В результате авто на большой скорости сбивает их обоих.

«Водитель Opel Insignia, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость при обгоне, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил наезд на пешеходов, которые в нарушение ПДД шли по краю проезжей части при наличии обочины», – прокомментировал начальник ОГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.

От полученных травм женщина погибла на месте, девочку доставили в больницу и оказали ей медицинскую помощь.