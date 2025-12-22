В РТ самыми востребованными специалистами 2025 года оказались рабочие и продажники

По итогам 11 месяцев 2025 года татарстанские работодатели Татарстана опубликовали 285,1 тыс. вакансий – это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом больше всего предложений – по 22% – приходится на рабочие специальности и продажи. Такие данные в ходе пресс-завтрака привела директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Второе место с долей в 16% занимает производство и сервисное обслуживание. Столько же вакансий опубликовано в сфере строительства и недвижимости. Еще 12% приходится на транспорт и логистику.

«Дефицит кадров сохранился в сферах с массовым наймом – прежде всего, в розничной торговле, медицине и фармацевтике. При этом вопрос дефицита кадров усилила нехватка навыков у соискателей, из-за чего работодатели могли испытывать проблемы с подбором персонала при наличии кандидатов на рынке», – сказала Султанова.

Кроме того, в этом году двукратно увеличился спрос на специалистов с навыками работы с ИИ – 1,6 тыс. соответствующих вакансий. Правда, от общего объема это количество составляет менее 1%.

Чаще всего ИИ в работе применяют специалисты маркетинга, рекламы, PR – 42%, на втором месте – информационные технологии (32%). Следом идут искусство, развлечения, массмедиа (29%) и управление персоналом, тренинги (17%).

«17% россиян не используют ИИ вообще, 39% – не используют, но планируют начать, 30% – используют его под конкретные задачи, лишь 13% россиян используют ИИ ежедневно», – рассказала менеджер по комплексному сопровождению клиентов hh.ru Инна Рамазанова.