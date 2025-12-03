В РТ самые высокие зарплаты предлагают в IT-сфере и коммерческим директорам

По итогам 11 месяцев 2025 года самые высокие медианные зарплаты в Татарстане предлагают в IT-сфере и на руководящих позициях. Такие данные «Татар-информу» озвучила менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова.

Тройку лидеров возглавляет руководитель группы разработки с медианной зарплатой в 250 тыс. рублей, что на 55% выше уровня прошлого года. От специалиста работодатели чаще всего требуют опыт от 3 до 6 лет, навыки управления командой и проектами, а также знание технологий PostgreSQL, Python, SQL и Git.

На втором месте с доходом в 200 тыс. рублей (+23% за год) находятся коммерческие директора. Кандидатам на эту позицию необходим опыт стратегического менеджмента, управления продажами и командой.

Замыкают топ-3 дата-сайентисты с зарплатой в 200 тыс. рублей, которая за год выросла на рекордные 90%. Это редкие для республики кадры: за 11 месяцев для них было открыто всего 130 вакансий. От них ожидают знания Python, SQL, библиотек PyTorch и инструментов для работы с большими данными.

Отмечается, что общероссийский рейтинг высокооплачиваемых специалистов схож: в нём также лидируют дата-сайентисты и IT-руководители.