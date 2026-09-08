В РТ с помощью мобильного приложения проводится около половины проверок бизнеса

За первое полугодие текущего, 2026 года в Татарстане 46,4% контрольных мероприятий в отношении бизнеса было проведено с использованием механизмов дистанционного взаимодействия между инспекторами и предпринимателями. Через мобильное приложение «Инспектор» осуществлено около 500 профилактических визитов, более 860 проверок и примерно 230 консультирований, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Доля профилактических визитов по отношению к количеству проверок в 2026 году составила около 90%.

В этом году в контрольной (надзорной) деятельности используется риск-ориентированный подход: он предусматривает, что проверка бизнеса возможна только там, где есть риск нарушения обязательных требований. На это указывают специальные индикаторы риска. В остальных случаях организуются профилактические визиты, которые выступают альтернативой проверкам бизнеса. Они позволяют инспекторам разъяснить предпринимателям требования законодательства, указать на возможные риски нарушений и помочь их устранить.

Кроме того, еще в мае 2025 года на интернет-ресурсе «Проверенный бизнес» по запросу предпринимателей был запущен роботизированный помощник «Помощник предпринимателя» в мессенджере МАКС, разработанный с применением искусственного интеллекта в рамках проекта «ГосПромпт».

С момента запуска чат-бот получил более 20 тыс. запросов от бизнесменов. По итогам взаимодействия свыше 95% пользователей оставили положительные отзывы о работе сервиса.

С помощью ИИ-помощника предприниматели могут подготовиться к предстоящей проверке, получить алгоритм поведения во время инспекции и обоснование для предоставления документов. Проект реализуются Министерством экономики Татарстана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Чат-бот получил высокую оценку Минэкономразвития России и размещен в качестве лучшей региональной практики на портале monitoring.ar.gov.ru для тиражирования в других субъектах Федерации.

Помимо этого, по итогам 2025 года Республика Татарстан заняла первое место в Приволжском федеральном округе в рейтинге контрольно-надзорной деятельности (КНД) и первое место в рейтинге применения мобильного приложения «Инспектор».

По итогам минувшего года Татарстан удостоен награды Минэкономразвития России «Лидер контроля – 2025» и отмечен благодарностью вице-премьера РФ – руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко за значительный вклад в развитие системы контрольной (надзорной) деятельности.

Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.