В РТ с начала года в Сбере было открыто более 2000 аккредитивов на 46 млрд рублей

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Сбер организовал Бизнес-завтрак для представителей крупного и среднего бизнеса в Набережных Челнах. На встрече особое внимание уделили роли и месту производителей в новых глобальных торговых цепочках, а также перспективам продвижения татарстанских товаров на рынки зарубежных стран и инструментам для этого. Только в Татарстане, с начала года, в Сбере было открыто более 2 тыс. аккредитивов на 46 млрд рублей.

Эксперты Сбера рассказали про актуальные тренды в экономике, возможности применения инструментов торгового финансирования в реализации инвестиционных проектов и текущей деятельности, а также о возможностях банка по международным расчетам и защиту бизнеса за рубежом.

В мероприятии приняли участие бенефициары, финансовые директора, руководители крупнейших предприятий Закамья.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Адаптированных под экспорт есть много кейсов и продуктов. Одно из самых важных при поставке товаров — это платежи. Для безопасности и надежности лучше использовать аккредитивы и банковские гарантии. Это поможет закрыть риски от недобросовестных контрагентов, а также нарушений валютного законодательства».

Светлана Левина, финансовый директор АО Торговый дом ТЭМПО:

«На мероприятии был проведен детальный макроэкономический обзор, озвучены актуальные изменения, а также перспективы развития экономики в России. Полезно было детально узнать информацию о международных расчетах в текущих условиях, а также минимизации рисков по платежным системам: это и о международных аккредитивах, и страховании рисков через ЭКСАР, и многое другое. Данный вопрос занимает важное место при расчетах с иностранными клиентами. И хотелось бы больше таких мероприятий, где обсуждались бы новые пути решения многих проблемных вопросов».