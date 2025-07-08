В РТ с начала года бесплатной правовой помощью воспользовались более 1,2 тыс. человек

В первом квартале 2025 года бесплатная юридическая помощь оказана 1249 гражданам, среди которых 532 – участники СВО и их родственники. Об этом на совместном заседании Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при нем в Госсовете РТ заявил первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик. Его слова приводит пресс-служба Госсовета РТ.

Депутаты обсудили вопросы оказания бесплатной юридической помощи населению, рассмотрели кандидатуру на должность мирового судьи и подвели итоги работы комитета за первое полугодие 2025 года. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов и Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

Гомзик в докладе о реализации закона «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике сообщил, что в 2023 году бесплатной юридической помощью воспользовались 2548 человек, а в 2024 году – уже 4164, в их числе – 827 участников специальной военной операции и члены их семей.

По словам Гомзика, чаще всего за помощью обращаются малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также законные представители этих категорий. С 2018 года помощь также оказывается семьям с тяжело больными детьми, проживающим в семейной гостинице при Детской республиканской клинической больнице. В 2024 году в этом направлении помощь была оказана 19 гражданам по 33 вопросам.

Особое внимание уделялось и мероприятиям в рамках Всероссийской недели правовой помощи. Так, с 8 по 14 июля 2024 года в республике было проведено 1732 мероприятия, в которых приняли участие 61 187 граждан.

Гомзик добавил, что ко Дню Победы органами местного самоуправления было организовано 75 мероприятий, в рамках которых правовую помощь получили 254 человека, включая одного ветерана Великой Отечественной войны, 48 ветеранов боевых действий, 36 участников СВО и 142 члена их семей.

Он также напомнил, что с 2023 года работает портал ВПРАВЕ.РФ – Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. В 2024 году через него было обработано 2189 обращений, из которых 23 поступили в республиканские органы. В первом квартале 2025 года число обращений составило 798.

Дополнительно он сообщил, что в мобильном приложении «Карта жителя Республики Татарстан» появился раздел «Юридическая помощь», который с мая 2025 года включает подраздел «Жизненные ситуации» – с подробными инструкциями по решению типовых проблем для отдельных категорий граждан.

В рамках заседания был также рассмотрен вопрос о назначении мирового судьи. По представлению председателя Верховного суда РТ Азата Гильмутдинова, комитет рекомендовал Госсовету РТ возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 5 по Альметьевскому судебному району на судью в отставке Миляушу Латыпову.