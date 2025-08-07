В РТ реализовали первую в РФ сделку по инновационному продукту исламского инвестбанкинга

В Татарстане в рамках эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию реализовали первую в России сделку по привлечению инвестиций в формате доверительного управления. Продукт представляет собой классический договор мудараба, соответствующий нормам российского законодательства, сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.

Сделку заключили на 8 млн рублей, инвестиции направлены на финансирование деятельности республиканской компании ООО «Казмолторг» и будут носить краткосрочный характер. Эта сделка продолжает развитие нового сектора инструментов рынка партнерского (исламского) капитала.

Как отметило руководство компании-разработчика инновационного продукта исламского инвестиционного банкинга ПО «Ас Салям», в планах – расширить продуктовую линейку долгосрочными инвестиционными продуктами на базе доверительного управления, с предоставлением дополнительной защиты инвестиций через механизмы залогов и поручительств в рамках сделок мурабаха, совершаемых в ходе доверительного управления.

Председатель правления организации Ренат Едиханов поблагодарил представителей власти Татарстана за поддержку в развитии сферы партнерских финансов.

Как подчеркнули в Минэкономики РТ, развитие партнерского финансирования в регионе укрепляет позиции республики как центра инноваций в сфере исламских финансов в России.

Напомним, что на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашение о создании первого в России специализированного отделения партнерских финансовых инструментов на бирже.