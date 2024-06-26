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В РТ разработают новую муниципальную программу по развитию муниципальной службы
Проект муниципальной программы по развитию муниципальной службы обсудили на рабочем совещании в Минюстиции РТ с участием представителей Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ, Минэкономики РТ и Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».
Новая программа разработана в рамках госпрограммы «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан» для оказания правовой поддержки муниципалитетам.
«Она станет одним из эффективных инструментов в решении кадровых вопросов, повышении профессионального уровня муниципальных служащих и, как следствие, улучшении качества работы органов местного самоуправления», — приводит пресс-служба Минюста слова замминистра юстиции РТ Мухарряма Ибятова.
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