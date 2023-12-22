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В РТ разработают мобильное приложение для онлайн-покупки билетов на водный транспорт
Разработчики Татарстана сделают приложение, через которое люди смогут покупать билеты на водный транспорт. Также у «Флота РТ» появится свой сайт для онлайн-покупок и онлайн-бронирований. Об этом заявил гендиректор компании Роман Лизалин, пишет «Татарстан-24».
Спикер рассказал, что сейчас сайт уже тестируют, идут переговоры с IT-компаниями, реализующими этот проект. Интересно, что «Флот Татарстана» также планирует реализацию соответствующих вкладок, которые могут появиться, к примеру, на госуслугах РТ.
«Мы рассчитываем, что в пассажирскую навигацию 2024 года мы выйдем уже с возможностью приобретения билетов онлайн», – делится планами Лизалин по поводу мобильного приложения.
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