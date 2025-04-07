В РТ разработан порядок учета и предоставления жилья гражданам, пострадавшим от репрессий

Реабилитированные лица, утратившие жилье в результате репрессий, смогут получить жилое помещение в случае возвращения в населенные пункты, где проживали ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Соответствующие нормы предусмотрены федеральным законодательством о реабилитации, и теперь они закрепляются на уровне республиканского закона.

Право на обеспечение жильем распространяется не только на самих реабилитированных, но и на их родственников, включая тех, кто проживал с ними до репрессий, а также на детей, родившихся в местах заключения, ссылки или спецпоселений.

Как сообщила прокурор отдела по надзору за законностью нормативных правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры РТ Алсу Сафина, подготовлен проект постановления Правительства Татарстана, который определяет порядок постановки на учет и предоставления жилья. Согласно документу, граждане будут обеспечиваться жилыми помещениями из муниципального фонда по договорам социального найма.

Вопрос рассматривался в рамках заседания Госсовета РТ, где также обсуждались другие законопроекты.