В РТ разработали Концепцию развития народных художественных промыслов на 2026-2031 годы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане разработали Концепцию возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов на 2026-2031 годы. Соответствующий проект постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ определяет основные направления поддержки и развития традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства в республике.

Концепция направлена на сохранение культурного наследия Татарстана, развитие мастерства ремесленников и популяризацию народных промыслов среди широкой аудитории.

Документ предусматривает создание центров народных художественных промыслов, проведение научных исследований и мастер-классов, организацию фестивалей и курсов повышения квалификации для мастеров и преподавателей, расширение каналов реализации продукции и цифровизацию учета мастеров и изделий.

Кроме того, планируется интеграция народных промыслов в туристическую инфраструктуру республики и создание республиканского выставочного фонда изделий высокого художественного уровня.

Ожидается, что реализация концепции позволит увеличить количество мастеров и субъектов малого предпринимательства в отрасли, а также расширить производство изделий, признанных художественно ценными.