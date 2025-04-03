В РТ растет число отказов по POS-кредитам: за год показатель увеличился на 5,5 п.п.

В Республике Татарстан зафиксирован значительный рост отказов по заявкам на POS-кредиты (кредиты, оформленные в точках продаж). Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года уровень отказов в регионе увеличился на 5,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Общая доля отказов по POS-кредитам в России также продолжает расти, достигнув в феврале 84% против 78,5% годом ранее. В январе этот показатель составлял 82,9%, а тенденция к росту наблюдается с декабря 2024 года.

Среди регионов с самыми высокими показателями отказов в феврале 2025 года лидируют Краснодарский край (85,3%), Ростовская (84,5%), Московская (83,9%), Челябинская (83,9%) и Свердловская (83,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов составила 81,9% и 82,1% соответственно.

Значительнее всего уровень отказов увеличился в Санкт-Петербурге (+7,4 п.п.), Башкортостане (+7,2 п.п.), Краснодарском крае (+6,3 п.п.), Московской области (+5,7 п.п.) и Татарстане (+5,5 п.п.).

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с ужесточением денежно-кредитной политики, в частности – с повышением ключевой ставки и введением дополнительных ограничений в сфере необеспеченного кредитования. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в 2025 году рынок POS-кредитования испытывает сразу два влияющих фактора: снижение спроса со стороны заемщиков, вызванное ростом процентных ставок, и уменьшение аппетита к риску среди кредитных организаций. Это приводит как к сокращению числа поданных заявок, так и к снижению уровня их одобрения.