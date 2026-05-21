В РТ психологическую поддержку получили 3 тыс. ветеранов и членов семей павших

В Татарстане на базе республиканского филиала фонда «Защитники Отечества» психологическую поддержку получили около 3 тыс. ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Помимо консультаций клинических психологов, еженедельно в филиале ведут прием священнослужители: заместитель муфтия Татарстана Мансур хазрат Джалялетдин и иерей Владимир Горновский.

В республике охват ветеранов спецоперации и семей, переживших утрату, осмотрами медицинских психологов составляет 20% от общего числа находящихся на персональном сопровождении в фонде.

Психологическую помощь ветераны также получают при прохождении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, при лечении в медцентрах регионального и федерального уровней, а также в кабинетах медико-психологического консультирования центральных районных больниц.

По поручению Президента России Владимира Путина фонд также подключил к работе по оказанию психологической поддержки специалистов из немедицинских организаций.

«Семьи погибших, особенно матери и вдовы, оказываются в состоянии глубокого кризиса смысла, когда рушатся привычные жизненные опоры, а горе становится хроническим, лишая человека способности жить дальше. Даже самые квалифицированные психологи не всегда способны проникнуть в те глубины, где царит духовная пустота, утрата веры в справедливость и будущее», – заметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

«В этой предельной точке отчаяния встречи с духовными наставниками предлагают иной путь – проживание травмы через веру. Таинство исповеди и причастия становится для многих единственным способом снять с души непосильный груз пережитого, возвращая утраченную надежду и внутреннюю целостность», – добавила она.

Татарстанский филиал фонда также запускает новый проект психологической поддержки для жен ветеранов спецоперации с тяжелой инвалидностью. Основная задача программы – преодоление эмоционального выгорания и хронического стресса, вызванных длительным уходом за супругом.

Групповые встречи предполагается проводить один раз в две недели. Их целью станет формирование устойчивого сообщества взаимопомощи, где участницы могут делиться личным опытом и получать практические рекомендации от специалистов. Практическая часть занятий будет включать дыхательные упражнения для стабилизации психоэмоционального фона, методы релаксации, а также элементы когнитивно-поведенческой терапии.

Помимо прочего, фонд «Защитники Отечества» и команда Героя труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ. Он направлен на психологическую и социальную помощь ветеранам спецоперации и их близким – на платформе размещены понятные и универсальные сценарии и речевые модули.