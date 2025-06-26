В РТ проходит набор участников СВО на обучение по востребованным профессиям

Ветераны СВО из Татарстана могут переобучиться по востребованным на рынке труда программам. Работодатели, принявшие участников СВО на работу, получат республиканские и федеральные меры поддержки.

Подробнее о них «Татар-информу» рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова перед встречей с участниками СВО, находящимися на стационарном лечении в городской клинической больнице №7 им. М. Садыкова в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В Татарстане действуют республиканские меры поддержки, связанные с созданием и оснащением рабочих мест для людей с инвалидностью, в том числе для участников СВО, – до 73,6 тыс. рублей на каждое созданное или переоборудованное рабочее место. Кроме того, действуют федеральные меры поддержки работодателей. Это возмещение расходов до 200 тыс. рублей при создании или оборудовании специального рабочего места для ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, для граждан с инвалидностью первой и второй группы», – сообщила она.

По данным Зариповой, для работодателей есть условие – работники должны быть трудоустроены на срок не менее шести месяцев, а заработная плата должна быть не ниже МРОТ – 22,4 тыс. рублей.

«Второе большое направление – возмещение работодателям части расходов на оплату труда при трудоустройстве участников СВО, либо членов семей погибших участников СВО. При трудоустройстве заработная плата должна быть не менее двух минимальных размеров оплаты труда. По этой программе в этом году трудоустроены 18 человек», – отметила министр.

Работодатель, трудоустроивший члена семьи или участника СВО без инвалидности, получает компенсацию в размере до трех минимальных размеров оплаты труда. При трудоустройстве участника СВО с инвалидностью либо члена семьи с инвалидностью компенсация составляет до шести минимальных размеров оплаты труда. Она выплачивается после первого, третьего и шестого месяца работы.

«У нас ведется реестр работодателей, готовых трудоустраивать участников СВО, в том числе – с инвалидностью. Реестр включает 520 работодателей, которые предлагают более 3 тыс. рабочих мест», – уточнила Зарипова.

Кроме того, в республике ведется работа по профессиональному обучению и переобучению участников СВО, чтобы «дать в руки новую профессию».

«В рамках нацпроекта у нас есть 215 различных направлений, их количество еженедельно увеличивается. Думаю, что к концу июля будет до 300 программ обучения. Заявку можно подать на портале "Работа в России"», – уточнила Зарипова.

Учитывая, что есть большой интерес к профессиям, не включенным в программы по нацпроектам, в республике отдельно выделяются средства на такие программы, как подготовка водителей категории B, переподготовка водителей с категории B на С, водитель погрузчика и охранник четвертого разряда.

«На эти образовательные программы есть определенный запрос. Средства из бюджета выделены, порядка 260 человек планируется охватить. Данные профессии требуют медицинского освидетельствования, которое предоставляется бесплатно. Сейчас завершается комплектование учебных групп», – заключила Зарипова.