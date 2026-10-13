В РТ проверили более 6,5 тыс. автомобилей в рамках операции «Чистый воздух»

В Татарстане в ходе операции «Чистый воздух» проверили 6 509 автомобилей, у 171 из них обнаружили превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Профилактическое мероприятие проходило с 1 июня по 30 сентября 2026 года в 30 районах республики. Для проверки использовали газоанализаторы и дымомеры. Рейды организовали совместно с Госавтоинспекцией МВД по Татарстану и сотрудниками межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО.

Всего инспекторы проверили 5 729 легковых автомобилей, 532 грузовика и 248 автобусов. Нарушения выявили у 103 легковых машин, 54 грузовых автомобилей и 14 автобусов. Таким образом, доля транспортных средств с превышением нормативов составила 2,6%.

Наибольшая доля нарушений пришлась на грузовой транспорт – 10,2% от общего числа проверенных грузовиков. Среди дизельных грузовых автомобилей превышения зафиксировали примерно у каждого одиннадцатого. Кроме того, чаще нарушения обнаруживали у машин выпуска до 1986 года, относящихся к нулевому и первому экологическим классам. Среди проверенных автомобилей этой категории доля нарушений составила 24%.

С владельцами автомобилей, не прошедших проверку, специалисты Минэкологии провели разъяснительную работу о соблюдении требований законодательства по охране атмосферного воздуха.

Операцию «Чистый воздух» в Татарстане проводят в 44-й раз. Ее цель – контролировать содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах и снижать негативное воздействие автотранспорта на атмосферу.

В 2025 году в рамках мероприятия проверили 6 497 транспортных средств, нарушения выявили у 168 из них. В 2024 году инспекторы обследовали 6 482 автомобиля и зафиксировали 177 нарушений.