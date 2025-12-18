news_header_top
Общество 18 декабря 2025 16:27

В РТ провели рекламный тур для делегации из Ирана

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

В рамках достижения целей национального проекта «Туризм и гостеприимство», с 16 по 18 декабря в Татарстан прибыла с рабочим визитом делегация Исламской Республики Иран, состоящая из 17 представителей туристических компаний. Организатором рекламно-информационного тура выступил Госкомитет РТ по туризму совместно с туроператором «Интурист».

Основная цель визита – укрепление сотрудничества и привлечение турпотока из дружественных стран. Визит проходит в рамках тура по России – до прибытия в Казань делегация посетила Москву.

В рамках подготовленной для делегации программы, ее участники познакомились с историческим наследием республики и ее современной инфраструктурой. Гости посетили Казанский Кремль, остров-град Свияжск, парк с альпаками, а в рамках деловой программы для них прошла презентация туристического потенциала республики в Госкомитете РТ по туризму.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

После Татарстана делегация отправится в Санкт-Петербург.

