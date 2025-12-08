news_header_top
Руc Тат
Общество 8 декабря 2025 15:45

В РТ протестировали отечественные платформы и обновили цифровую инфраструктуру

В 2025 году в Татарстане была обновлена цифровая инфраструктура, что затронуло компьютерные мощности, программное обеспечение, почтовые сервисы и видеонаблюдение. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минцифры РТ.

Так, для модернизации центров обработки данных и внедрения отечественного программного обеспечения, было приобретено и установлено сорок серверов, четыре системы хранения данных и новое сетевое оборудование. Одновременно с этим, государственные учреждения выполняли переход с Microsoft Office на российский «Р-7 Офис», что позволило начать выполнять все необходимые в работе задачи на отечественной платформе.

Кроме того, в данный момент проводится тестирование нового почтового сервиса VK WorkMail, который в будущем заменит Microsoft Exchange, а также постепенно вводится система VDI, позволяющая быстро и безопасно подключиться к рабочему столу, находящемуся на сервере. Еще был запущен проект по созданию единой платформы видеонаблюдения с функциями аналитики для развития системы «Безопасный город», что позволит выявлять инциденты, ускорять расследования и предотвращать нарушения.

В ведомстве отмечают, что за 2025 год было нейтрализовано свыше 50 тысяч уязвимостей в республиканских информационных системах, подтвержден высокий уровень защищенности ключевых сайтов и приложений, включая портал Госуслуг и официальной правовой информации РТ, а также развернуты защищенные каналы связи для полутора тысяч пользователей.

