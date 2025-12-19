В РТ прошло профильное обучение для участников программы «Батырлар. Герои Татарстана»

В Татарстане прошло профильное обучение для 45 участников «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Ветераны СВО прошли курс профессиональной переподготовки «Управление регионом и территориальное развитие», ключевой темой которого стало «Привлечение инвестиций как основной инструмент развития региона и территорий».

Заместитель руководителя Агентства Марина Епифанцева рассказала участникам программы про инвестиционную деятельность в регионе и призвала их активно включаться в эту работу. Особый акцент был сделан на возможности личного вклада каждого в развитие своего муниципалитета. Так, был рассмотрен каталог инвестиционных предложений, а ветераны СВО получили консультации по собственным проектам и инициативам.