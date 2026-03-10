В РТ прошел выездной образовательный форум для активистов «Молодой Гвардии Единой России»

Фото: mger.tatarstan.ru

В молодежном центре «Волга» состоялся образовательный форум, объединивший 56 активистов «Молодой Гвардии Единой России». Программа мероприятия включала в себя встречи с политическими лидерами, открытые диалоги, спортивные часы и практические занятия, сообщает пресс-служба Всероссийской общественной организации.

Работа форума началась с визита в Государственный Совет Республики Татарстан. Молодогвардейцы осмотрели залы заседаний и приемов, посетили Музей истории парламентаризма и библиотеку, а также встретились с заместителем председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольгой Вороновой.

В этот же день председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков поделился с участниками своими профессиональными достижениями и рассказал о том, что помогает ему преодолевать трудности.

Досуговая часть форума запомнилась танцевальным мастер-классом от финалистки мирового чемпионата «Hip-Hop Unite» Ренаты Рамазановой и турниром по лазертагу, который организовал Центр «ВОИН».

Второй день форума был посвящен вопросам патриотизма и гражданских инициатив. В рамках проекта «Сила Татарстана: труд и отвага» перед активистами выступила ветеран боевых действий Наталья Топал, рассказавшая о доблести героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Позже состоялась встреча с депутатом Госдумы РФ Татьяной Ларионовой. Она обсудила с молодежью ключевые парламентские проекты и подчеркнула, что при разработке политических инициатив крайне важно учитывать голос подрастающего поколения.

В ходе практических занятий участники представили свои идеи для Народной программы. Среди предложений выделились инициативы по созданию «спортивной карты» по аналогии с Пушкинской, введению транспортных льгот для ветеранов СВО, а также организации бесплатных юридических онлайн-сервисов и клубов для пенсионеров.

Исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения МГЕР Риф Хуснутдинов отметил, что такие выездные смены проводятся для активистов дважды в год.

«Мы рады организовывать образовательные форумы для активистов. Это не только возможность для новичков познакомиться с "Молодой Гвардией Единой России" и ее миссией, но и шанс для действующих активистов внести свои идеи и предложения. В неформальной обстановке участники открыто пообщались со спикерами и обменялись опытом с активистами», – рассказал он.