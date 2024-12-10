В РТ прошел отборочный тур олимпиады «Потомки Менделеева» с призом от Романа Троценко

В Татарстане прошел отборочный тур Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» со специальным призом от российского миллиардера Романа Троценко. В отборочном туре приняли участие 749 человек, большинство - ученики 10 классов, сообщили в оргкомитете олимпиады.

Впервые олимпиада прошла в Менделеевске в прошлом году и собрала 724 участника отборочного тура.

«Мы видим, что растет число участников, интерес к нашей олимпиаде, при неизменно высоком уровне подготовки ребят. В прошлом году победители олимпиады «Потомки Менделелеева» еще раз подтвердили свое лидерство в составе национальной сборной на международной менделеевской олимпиаде в Китае», - отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Олимпиаду проводят совместно Казанский (Приволжский) федеральный университет, АО «Аммоний», Менделеевский район, Министерство образования и науки Республики Татарстан. Олимпиада «Потомки Менделеева» входит во Всероссийский перечень олимпиад. Ее победители получают сертификаты на сумму не менее 100 тысяч рублей, призеры - на 30 тысяч рублей. Аналогичное поощрение предусмотрено для наставников и призеров олимпиады. Финансирование Олимпиады проводится АО «Аммоний».

«Для нас очень важно вести работу по воспитанию подрастающего поколения, поиску высококвалифицированных кадров, начиная с самого раннего этапа. Ребята, участники олимпиады, приезжают в Менделеевск, знакомятся с городом и его историей, узнают о перспективах работы в городе, где когда-то зародилась «большая химия» страны. Это часть нашей большой работы по развитию в районе образовательного кластера, в рамках которой уже работает химический лицей «Потомки Менделеева», детский сад химической направленности, а в следующем годы начнётся строительство химического колледжа», - рассказал генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Заключительный этап олимпиады пройдёт в Менделеевске в лицее «Потомки Менделеева» с 1 по 4 марта 2025 года.