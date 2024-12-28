В РТ прошел форум о навигации детства в Год семьи в России

27 декабря на базе Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма Минобрнауки РТ при поддержке аппарата антитеррористической комиссии в Татарстане прошел Республиканский форум «Навигация детства в Год семьи в России: подведение итогов деятельности проекта «Навигаторы детства», в котором приняли участие более 1,2 тыс. советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций республики. Об этом сообщают организаторы форума.

Мероприятие открывал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, который поблагодарил участников форума за их бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения, создание условий по всестороннему развитию учащихся, эффективное взаимодействие системы образования, учащихся и родительского сообщества.

В рамках форума были подведены итоги работы в 2024 году, а также определены приоритетные задачи в наступающем году. Руководителем аппарата антитеррористической комиссии в РТ Ильдусом Гараевым были обозначены основные угрозы для молодежной среды, особо подчеркнуто деструктивное влияние террористических и экстремистских идеологий в интернете, а также разобраны основные маркеры, позволяющие выявить потенциального «колумбайнера» среди учащихся образовательных организаций. Отдельно затронута тема причин и обстоятельств, побуждающих детей совершать резонансные преступления, в первую очередь психотравмирующих, обстоятельств в следствии травли в стенах учебных заведений. Гараев призвал присутствующих за важными государственными делами не пропустить трагедию отдельного ребенка, подростка или студента.

Также на форуме организаторами была представлена выставка перспективных разработок воспитательного характера. Участники мероприятия смогли ознакомиться с деятельностью Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России», Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых», Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

фото: организаторы форума