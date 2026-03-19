В РТ прошел цикл просветительских встреч ко Дню воссоединения Крыма с Россией

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Татарстане прошел цикл просветительских встреч, организованный Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан совместно с Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Программу провели на площадках Казани и в ряде муниципальных районов республики – в образовательных и общественных пространствах, где аудитория могла задать вопросы и обсудить исторический контекст события.

В центре встреч – разговор о преемственности исторической памяти, ответственности за слово и точности факта: от документальных свидетельств до личных историй участников событий. Кураторами лекций выступили участники «Крымской весны», а также заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Александр Александров.

Он отметил роль музейной среды в таких встречах. «Когда разговор идет рядом с подлинными свидетельствами эпохи, у слушателя появляется другой масштаб восприятия. Музей здесь работает как пространство доказательств и смыслов, где история звучит убедительно и точно», – сказал он.

Исполнительный директор РВИО Татарстана Тимур Камалетдинов подчеркнул, что формат рассчитан на прямой диалог с молодежью.

«Для нас принципиально важно говорить о новейшей истории так же строго, как и о войне: с опорой на источники, с уважением к факту и без упрощений. Именно так формируется зрелое отношение к стране и ее прошлому», – сообщил он.

«Самое важное – сохранить живое свидетельство и передать его тем, кто будет принимать решения завтра. Такие встречи помогают понять цену выбора и ценность единства», – добавил один из участников «Крымской весны» Виталий Замов в разговоре со слушателями.

Отдельно организаторы отметили, что содержательная часть и сценарии лекций готовились совместно с участниками событий 2014 года и командой Музея-мемориала, чтобы сохранить точность формулировок и опору на проверяемые факты.