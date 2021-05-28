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Ру Тат
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28 мая 2021  11:00
Егор Никитин

Власти Татарстана прорабатывают смягчение ковид-ограничений перед турсезоном

Власти Татарстана прорабатывают смягчение ковид-ограничений перед турсезоном
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Татарстанские власти работают над смягчением ковидных ограничений в преддверии начала летнего туристического сезона, однако окончательное решение о возможности послаблений примет Роспотребнадзор. Об этом на брифинге журналистам сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Что касается послаблений, то сейчас Правительство РТ следит за эпидемиологической ситуацией, и исходя из этого будет предпринимать следующие шаги. Как только свою оценку ситуации даст Роспотребнадзор, будет принято соответствущее решение, которое мы озвучим», — отметила Галимова.

Она добавила, что пока рано говорить о каких-то конкретных шагах по смягчению коронавирусных ограничений в республике, в том числе связанных с работой кафе и ресторанов.  

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