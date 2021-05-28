Власти Татарстана прорабатывают смягчение ковид-ограничений перед турсезоном

Татарстанские власти работают над смягчением ковидных ограничений в преддверии начала летнего туристического сезона, однако окончательное решение о возможности послаблений примет Роспотребнадзор. Об этом на брифинге журналистам сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Что касается послаблений, то сейчас Правительство РТ следит за эпидемиологической ситуацией, и исходя из этого будет предпринимать следующие шаги. Как только свою оценку ситуации даст Роспотребнадзор, будет принято соответствущее решение, которое мы озвучим», — отметила Галимова.

Она добавила, что пока рано говорить о каких-то конкретных шагах по смягчению коронавирусных ограничений в республике, в том числе связанных с работой кафе и ресторанов.