Происшествия 21 апреля 2026 16:53

В РТ прокуратура добилась выплаты работникам фирмы долгов по зарплате на 840 тыс. рублей

В Альметьевске по требованию прокуратуры местная фирма «НСК» выплатила долги по зарплате перед работниками. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По информации надзорного ведомства, за февраль 2025 года у предприятия образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 840 тыс. рублей перед 21 работником. По результатам прокурорской проверки в отношении директора фирмы заведено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. В отношении организации было заведено административное дело о невыплате заработной платы в установленный срок. Направлено девять исковых заявлений с требованием обязать работодателя выплатить заработную плату.

После принятия мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками погашена полностью, говорится в сообщении.

#прокуратура рт #долги по зарплатам #Альметьевск
