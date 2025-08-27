В РТ произведены первые тонны гексена: СИБУР запустил первое производство в России и СНГ

О запуске первого в России и СНГ производства гексена сообщили на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry нефтегазохимического форума в Казани. Раис РТ Рустам Минниханов осмотрел стенд компании СИБУР, где председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) Игорь Климов рассказал о реализации ключевых проектов компании в Татарстане.

В республике получен первый товарный гексен, произведенный по собственной технологии СИБУРа на уникальной установке в Нижнекамске. Первая партия продукта уже направлена на производство полиэтилена.

Проект стоимостью 28,5 млрд рублей стал первым в России и СНГ производством гексена. Установка мощностью свыше 50 тысяч тонн в год позволит не только обеспечить потребности СИБУРа, но и полностью закрыть спрос рынков России и стран СНГ на этот стратегически важный продукт. Производимого объема достаточно для выпуска более 3 млн тонн полиэтилена премиальных марок ежегодно.

Гексен делает полиэтилен более прочным, устойчивым к внешним воздействиям и наделяет его улучшенными оптическими характеристиками. На его основе выпускаются трубы с увеличенным сроком службы, высокопрочные пленки, крышки для напитков, упаковка для бытовой химии, косметики и лекарств, а также другая продукция, где требуются исключительная надежность и долговечность.

Запуск производства стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию олефинового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме». Председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов отметил, что именно этот проект дал старт новым направлениям развития, в том числе производству гексена.

«Завершение производства гексена – знаковое событие для российской нефтехимии и важный шаг к технологическому суверенитету. Собственная разработка СИБУРа позволит нам не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в этом критическом продукте, но и существенно расширить линейку премиальных полимеров, укрепив позиции страны на глобальном рынке. Этот проект – наглядный пример того, как инновации, глубокая локализация и забота об экологии создают основу для устойчивого развития отрасли и регионов», – отметил член правления СИБУРа Игорь Климов.

В связке с новым этиленником СИБУР также реализует проекты по выпуску востребованных импортозамещающих синтетических материалов: полистирола, АБС-пластиков, металлоценового полиэтилена. На производственных площадках ведутся подготовительные работы для монтажа оборудования.

Этилен с ЭП-600 будет использоваться и на «Казаньоргсинтезе». В конце 2024 года здесь завершили модернизацию реактора «В», что позволило увеличить мощности по производству полиэтилена на 20%.

Параллельно начато строительство новой ветки этиленопровода между «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом». После ввода в эксплуатацию она увеличит прокачку этилена примерно в 2,5 раза – до полумиллиона тонн в год. Длина новой линии составит 254 км, завершить проект планируется к концу следующего года.

Также продолжается модернизация ремонтно-механического завода «Нижнекамскнефтехима», которая позволит повысить производительность от 7 до 40 раз, и развитие компетенций персонала. В этом году в Татарстане открылся Центр развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ», где ежегодно смогут проходить обучение до 15 тыс. специалистов.

Дополнительно в Казани строится фабрика катализаторов для производства полиэтилена и полипропилена, а также новый R&D-центр и центр масштабирования технологий. Их запуск ускорит разработку новых продуктов и технологий примерно на 25%.