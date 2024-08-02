В РТ пройдут образовательные сессии для молодежи «Люби. Созидай. Вдохновляй»

С сентября по октябрь в Татарстане пройдут пять проектных образовательных сессий о ценностях, будущем, здоровье, творческом и профессиональном развитии «Люби. Созидай. Вдохновляй». Ожидаются выступления известных экспертов, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева – Мустафина.

Спикерами сессий станут известные эксперты в каждой из областей.

«Основной лозунг наших сессий – “Люби. Созидай. Вдохновляй”. Они пройдут по пяти направлениям. Но прежде чем принять участие, нужно пройти через заявочную кампанию. Для каждой сессии она будет уникальна: где-то надо написать историю своей семьи, где-то рассказать о своих проектах, где-то поделиться своими предложениями по улучшению семейной политики Татарстана», – пояснила она.

Первая сессия пройдет с 3 по 5 сентября в Иннополисе и будет носить название «Гении вместе: про образование». Она будет посвящена профессиональному развитию молодых преподавателей. К участию приглашают молодых педагогов из учреждений среднего профессионального и высшего образования Татарстана.

С 10 по 12 сентября в загородном комплексе «Мингер» обсудят важность психологического и физического здоровья семьи. Одним из спикеров выступит психолог, педагог, разработчик методик эффективного обучения для детей и основатель центра когнитивного развития Шамиль Ахмадуллин.

«Я всю жизнь занимаюсь развитием детей. В последние несколько лет я был одним из самых продаваемых авторов России на эту тему. Я разрабатываю методики, позволяющие детям легче и больше учиться. На сессии мы обсудим базовые знания, как правильно с точки зрения науки развивать детей, и популяризацию научных знаний», – рассказал Ахмадуллин.

В молодежном центре «Волга» с 17 по 19 сентября пройдет сессия «Омтылыш: про карьеру», где обсудят профессиональный рост людей с ограниченными возможностями здоровья, расскажут им, как правильно составлять резюме и трудоустроиться.

«В этом вопросе есть проблемы, о которых мы даже не задумываемся. Например, люди с инвалидностью не могут пройти собеседование или их резюме не может пройти проверку службы безопасности. Мы подключаем экспертов крупнейших компаний нашей страны, а также психологов, которые будут проводить тренинги и вести частные консультации. В результате участники получат готовое резюме и портфолио», – отметила директор АНО «Центр социальной адаптации “Благодарю”», председатель инклюзивного совета при Минмолодежи РТ Гульнара Галиахметова.

Следующая образовательная сессия пройдет с 11 по 13 октября в молодежном центре «Волга» и будет посвящена ценностям, смыслам и лидерстве на государственной службе для молодых управленцев. На ней выступят вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Завершающей сессией станет «Семейный код: про отношения», которая пройдет в молодежном центре «Волга» с 16 по 18 октября. Участники обсудят тему здоровых взаимоотношений в семье и важность психологической поддержки.

«Напомню, что 2024 год объявлен Годом семьи, поэтому нам хочется сделать акцент на укреплении семейных ценностей. Основополагающее в этом вопросе – любовь, доверие и взаимопонимание. Наши тренинги будут направлены на эту тему», – объяснила практикующий психолог индивидуальной и групповой терапии, ведущая и автор психологических программ и тренингов Наиля Навадова.

Чтобы принять участие в мероприятиях, нужно заполнить анкету на специальном сайте.