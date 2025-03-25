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Общество 25 марта 2025 15:00

В РТ пройдет VI межрегиональный фестиваль культур «Мы вместе» в честь 80-летия Победы

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С 1 февраля по 31 декабря 2025 года пройдет VI межрегиональный фестиваль культур «Мы вместе». В этом году фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и включает некоммерческий показ фильмов, посвященных этому событию. К участию приглашаются учреждения культуры и образовательные учреждения Приволжского и Уральского федеральных округов, а также зрители разных возрастных категорий, включая детей от 6 лет, молодежь до 35 лет и старшее поколение 50+.

Основная цель фестиваля – развитие межнационального сотрудничества и сохранение традиций народов России. В рамках фестиваля будут продемонстрированы 5 военных фильмов и 17 картин на различные темы, предоставленных киностудиями «Мотор фильм студия» и «Башкортостан». Также будут представлены презентации о Республике Башкортостан, ее семи чудесах, биография известного башкирского писателя Мустая Карима, а также обсуждения традиций и обычаев народов России. В программу входят такие фильмы как «Сестренка», «Помилование», «Долгое-долгое детство», «Внеклассный урок», «Война нас не считала за детей». Творческие номера местных коллективов будут дополнять кинопоказы.

Организаторы фестиваля – АНО Центр культурных проектов и инициатив «Мы вместе» и индивидуальный предприниматель С.Р. Кульмурзина при поддержке киностудий «Мотор фильм студия» и «Башкортостан», Дом дружбы народов Республики Башкортостан, а также 6 региональных Башкирских историко-культурных центров в Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и ХМАО-Югре, АНО Центр прикладных исследований и программ, НКО Ассоциация выпускников Президентской академии.

#фестиваль #великая победа
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