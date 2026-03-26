В РТ пройдет профильная смена для молодых экожурналистов «Пишем о природе правильно»
С 6 по 8 апреля этого года в Высокогорском районе Татарстана на базе детского оздоровительного лагеря «Добрый» состоится профильная смена «Пишем о природе правильно». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Смена нацелена на развитие экологического медиаволонтерства и формирование у молодежи профессиональных навыков создания качественного и социально значимого контента об экологии, что должно способствовать достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие». Участниками станут активные молодые люди, интересующиеся как медиа, так и охраной окружающей среды.
В рамках трехдневной программы запланированы образовательные блоки, мастер-классы и панельные дискуссии с участием профессиональных журналистов, экологов и медиаспециалистов.
Особенностью смены станет работа по трем профильным направлениям:
– «Телевизионная журналистика» – участники освоят основы работы в кадре, написание сценариев и видеомонтаж;
– «Работа с текстом» – обучение созданию новостных материалов, аналитических статей и контента для цифровых платформ;
– «СММ и визуальный контент» – развитие навыков создания визуального контента, ведения социальных сетей и вовлечения аудитории.
К участию приглашаются студенты профильных направлений (журналистика, медиакоммуникации, экология, биология), блогеры, контентмейкеры и представители экологических объединений Татарстана в возрасте от 16 до 35 лет.
Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке до 12.00 30 марта, выбрав одно из направлений. Список участников будет сформирован по итогам отбора, его опубликуют 1-2 апреля.
Организатором мероприятия выступает Региональная молодежная экологическая общественная организация «Будет чисто» РТ совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ и при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.
Полная информация о смене, условиях участия и требованиях к регистрации размещена по ссылке.