В РТ пройдет новогоднее представление в рамках акции «Одаренным детям из глубинок»

В рамках старта акции «Одаренным детям из глубинок» в Агрызском районе РТ 27 декабря состоится представление «Новогоднее путешествие» для одаренных детей из малообеспеченных семей, детей участников СВО, многодетных семей района. Начало – в 13:00.

Организаторами акции, которую планируют распространять и далее, являются Айрат Фаррахов, депутата Госдумы РФ VIII созыва, Лейла Абдрахманова, руководитель Фонда поддержки детей из глубинок, предприниматели Москвы и Казани, Ленар Нургаянов, глава Агрызского района РТ и администрация Агрыза.

По словам организаторов, цель данной акции заключается в поддержке одаренных детей из малообеспеченных семей, живущих в глубинках.

Администрацией района был проведен отбор детей из малообеспеченных семей, имеющих достижения в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях по научным, творческим, спортивным и иным сферам. Дети совместно с педагогами, тренерами подготовили перечень предметов, необходимых для дальнейшего развития их навыков и талантов, которые были приобретены предпринимателями, участвующими в акции «Одаренным детям из глубинок».

Предприниматели отмечают важность и необходимость данного проекта, так как они родились и выросли вдали от мегаполисов и на их пути встречались люди – наставники, которые помогли им стать успешными предпринимателями, и они считают своим долгом продолжить традицию наставничества и поддержки одаренных детей из малообеспеченных семей, которые прославляют свои регионы и Россию.

30 одаренным детям из малообеспеченных семей будут переданы ноутбуки, спортинвентарь, книги, курсы по программированию, высококачественные материалы для творчества, музыкальные инструменты, редкие обучающие предметы для робототехники и т. д., все то, что поможет раскрыть потенциал детей. Всем победителям, прошедшим отбор, предложат создать телеграмм-канал, где они смогут в течении года выкладывать свои результаты. Предполагается акцию сделать ежегодной.

На новогоднее представление приглашены педагоги и тренера, внесшие большой вклад в раскрытие творческого потенциала одаренных детей Агрызского района, где их труд будет отмечен благодарственными письмами Фаррахова.

Всего на новогоднем представлении примут участие более 500 детей района. Им вручат сладкие новогодние подарки от имени главы администрации района.